Ulaşıma Kar Engeli
Samsun, Amasya ve Çankırı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Samsun, Amasya ve Çankırı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı yüzünden bölge trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı.
Ekipler, Samsun-Ankara kara yolundaki kontrollerinde Ankara istikametine giden ve kış lastiği olmayan tırların geçişine izin vermedi.
Çakallı mevkisinde kayan tır, yol kenarındaki kanala düştü. Ekipler, çekici ile tırı düştüğü yerden çıkardı. Yolda uzun tır kuyrukları oluştu.
Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Samsun ve Kavak arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken iş makineleriyle kar birikintileri temizleniyor.
Kaynak: AA