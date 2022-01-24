Ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 862 kişi kurtarıldı - Haberler
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Ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 862 kişi kurtarıldı

Ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 862 kişi kurtarıldı
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, etkili tipi nedeniyle kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunu açma çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, etkili tipi nedeniyle kapanan Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Siverek-Diyarbakır kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Kara yolunun 20'nci kilometresinde mahsur kalan 862 kişi ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılarak Siverek'teki yurtlara yerleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, yol açma çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Yolda kalan sürücülerle görüşen Erin ve beraberindekiler, vatandaşlara kumanya dağıttı.

Görüş mesafesinin düşük olduğu kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 862 kişi kurtarıldı

Ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 862 kişi kurtarıldı

Ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 862 kişi kurtarıldı

Ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 862 kişi kurtarıldı

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Şanlıurfa, kar, Güncel, Haber

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