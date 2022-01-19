Ulaşıma kapanan Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda bekleyiş sürüyor - Haberler
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Ulaşıma kapanan Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda bekleyiş sürüyor

Ulaşıma kapanan Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda bekleyiş sürüyor
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Osmaniye Gaziantep Otoyolu'nda araç sürücülerinin bekleyişi sürüyor.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Osmaniye Gaziantep Otoyolu'nda araç sürücülerinin bekleyişi sürüyor.

Dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda, temizleme ve açma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bahçe ilçesi yakınlarında otobandaki araçları durduran trafik ekipleri, Gaziantep yönüne gitmek isteyen araçların geçişine izin vermiyor.

Öten yandan durdurulan araçlar nedeniyle oluşan araç kuyruğu dronla görüntülendi.

Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Nurdağı bölümünün kapalı olması nedeniyle Osmaniye'nin Bahçe ilçesinden itibaren araçların Gaziantep yönüne gitmelerine izin verilmiyor.

Osmaniye yönünde bekleyen sürücülerin yolun trafiğe tekrar açılması için bekleyişleri devam ediyor.

Nurdağı yakınlarında devam eden yol açma çalışmaları nedeniyle Bahçe girişinde durdurulan araçların oluşturduğu uzun kuyruk da dronla görüntülendi.

Osmaniye Valiliğinin koordinasyonunda ekipler her iki yoldaki sürücülere yemek, su, battaniye dağıttı, araçlara akaryakıt desteği verdi.

Ulaşıma kapanan Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda bekleyiş sürüyor

Ulaşıma kapanan Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda bekleyiş sürüyor

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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