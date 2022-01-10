Ulaşıma açılan Eğribel Tüneli ile vatandaşın kış çilesi sona erdi

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen ve bir tüpü ulaşıma açılan tünel, kış mevsiminde güvenli geçiş sağlıyor.

İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas- Giresun güzergahında Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Eğribel Tüneli'nin sağ tüpü, 28 Aralık Salı günü tamamlanarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Her biri 5 bin 900 metre olan tüplerin toplam uzunluğu ise çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre.

Kış mevsiminde tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'nde, güvenli ve hızlı ulaşımı sağlayan tünel ile, yol 6,5 kilometre kısaldı. Güzergah üzerinde ayrıca, 20 dakikalık zaman tasarrufu sağlandı.

Tünelin sol tüpünün de nihai beton kaplama çalışmalarının ardından 2022 yılının Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

Şebinkarahisar'da dolmuş şoförlüğü yapan Üzeyir Çiftçi, AA muhabirine, uzun yıllar maruz kaldıkları yol çilesinin tünel ile sona erdiğini söyledi.

Geçmişte Eğribel Geçidi'nde tipi ve fırtına nedeniyle yöre halkının mahsur kaldığını anlatan Çiftçi, "Biz minibüsçüyüz. Tipi, fırtınaya yakalandığımız çok zaman oldu. Gece görüş tamamen bitiyor, yolu göremiyorsun, bir anda kar kütüğüne saplanıyorsun. Karayolları ekiplerinin bizi çok kurtardığı zamanlar oldu. Buradan artık inşallah rahatlıkla geçebileceğiz." dedi.

Emekli şoför Murat Uluçeçen ise Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştığı 1991 yılında, Eğribel Geçidi'nde bir gece mahsur kaldığını belirterek, "Sabaha karşı arabanın yakıtı donmaya başladı, altına ateş yaktık donmayı önledik. Sonra Karayolları ekipleri geldi, bizi çekti, çıkardı. Havada kar yoktu ama şiddetli rüzgar vardı, dedik ki 'herhalde tipiye yakalanacağız', sonra rüzgarla birlikte orada mahsur kaldık." ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce, 50 yıldır hayalini kurdukları tünelin hizmete girdiğini vurgulayan Uluçeçen, tünel için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na minnettar olduklarını dile getirdi.

Tüneli kullanan vatandaşlardan Cengiz Ömür de tipi ve fırtına nedeniyle bir çok kez gidecekleri yerlere gidemediklerine dikkati çekerek, "Bazı zamanlarda Eğribel'i aşmak bir saat sürüyordu, fırtına ve tipide arabalarımız gitmiyordu, hasta götürsek götüremiyorduk. Şu an tünel açıldı memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Tüneli kullanan diğer bir vatandaş Aykut Bay ise tünelin açılmasıyla çilenin sona erdiğini vurgulayarak, tünelin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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