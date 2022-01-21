Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı

Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE(İHA) – Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan köylerde Genç Gönüllü Kızılay ekipleri ile Jandarma ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan köylerde Genç Gönüllü Kızılay ekipleri ile Jandarma ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi dağıtıldı.

Düzce'nin Yığılca ve Gölyaka ilçelerimizde kar nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanan köylerde Jandarma Komutanlığı ile Genç Kızılay ekipleri birlikte ihtiyaç sahiplerinin yardımını koştu. Ekipler ekmek, kavurma et, bebek bisküvisi gibi gıda malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay Genç Gönüllüleri ve Jandarma personelleri ile birlikte gıda malzemeleri dağıtımlarının devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı

Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı

Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı

Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı

Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Kızılay, Düzce, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title