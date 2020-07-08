Ulaşım zamlandı, sarımsağın fiyatı düştü DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara bölgesindeki Haziran ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 61,16 ile şehirler arası otobüs ücreti olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 25,74 ile sarımsak oldu.

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara bölgesindeki Haziran ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 61,16 ile şehirler arası otobüs ücreti olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 25,74 ile sarımsak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Haziran ayıda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belirlendi. Buna göre Doğu Marmara Bölgesini kapsayan Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinde Haziran ayında fiyatı en çok artan yüzde 61, 16 ile şehirler arası otobüs ücreti, taze fasulye yüzde 22.72, vapur bilet ücreti yüzde 20.12, erkek spor ayakkabısı yüzde 16.70 ve sivri biber yüzde 14.55 arttı.

Fiyatı en çok düşen ise sarımsak yüzde 25.74, domates yüzde 22.16, patates yüzde 20. 26, yumurta 18.81 ve etek yüzde 4,92 azaldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA