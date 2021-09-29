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Ulaşım sorunu yaşanan iki sokak merdivenle birleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Ulaşım sorunu yaşanan iki sokak merdivenle birleştirildi Pamukkale Belediyesinin yaptığı merdivenle vatandaşların hayatları kolaylaştı Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yaşadığı sıkıntılardan birini daha çözdü.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Ulaşım sorunu yaşanan iki sokak merdivenle birleştirildi

Pamukkale Belediyesinin yaptığı merdivenle vatandaşların hayatları kolaylaştı

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yaşadığı sıkıntılardan birini daha çözdü. Zeytinköy Mahallesi'nde ulaşım sorunu yaşanan iki sokağa çelik merdivenler yapan Pamukkale Belediyesi, mahalle sakinlerine ulaşım kolaylığı sağladı.

Pamukkale Belediyesi, arazi yapısı itibariyle oldukça engebeli mahallelere sahip bir ilçeye hizmet ederken, halkın ihtiyaç ve taleplerine göre çalışmalar yapıyor. Pamukkale Belediyesi, Zeytinköy Mahallesi'nde okula, markete, pazara gitmekte zorluk yaşayan vatandaşlarını sosyal yaşantılarındaki ulaşım sıkıntısını en aza indirmek amacıyla, Mevlana Caddesi ve Köroğlu Caddesi'nde merdiven çalışması yaptı. Yaklaşık 15 ton çelik kullanılarak, 4032 sokak ile Mevlana Caddesi'ni ve 4063 sokakla Köroğlu Caddesi'ni birbirlerine bağlayıcı iki adet çelik merdiven inşa eden Pamukkale Belediyesi, mahalle sakinlerinin ulaşım sıkıntısını çözüme kavuşturdu. Merdivenler sayesinde farklı yükseklikteki sokaklar arasında yürüme mesafesi oldukça kısaldı.

1 dakikada caddeye iniliyor

Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, 25 bin kişinin yaşadığı mahallelerinin engebeli bir araziye sahip olduğunu ifade ederek, "Mevlana Caddesi'nin bulunduğu alanda yaklaşık bine yakın mahalle sakinimiz yaşıyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız en az 10 dakika dik bir yokuş alandan dolanarak aşağı ana caddeye inerek, okula, pazara, markete gidebiliyorlardı. Şimdi merdiven sayesinde 1 dakikada evlerinden aşağı caddeye inerek işlerini halledip gelebiliyorlar. Merdivenler, mahalle sakinlerimizin hayatını gerçek anlamda kolaylaştırdı. Merdivenlerimiz, mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımız adına Pamukkale Belediyemiz Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Her mahalleye özgü hizmetler üretiyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale ilçesinin bazı bölgelerinin yüksek dağlık ya da engebeli araziye sahip olduğunu ifade ederek, "Pamukkale ilçemize hizmet ederken, ilçemizin mevcut coğrafi ve arazi yapısını göz ardı edemeyiz. Ki, halkımızın talepleri de bu coğrafi özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Dağlık alanlardaki mahallelerimize taleplere göre arazi yolları açarken, daha merkezi yerde olmasına rağmen arazinin yapısı dolayısıyla ulaşım sıkıntısı yaşayan mahallelerimize daha pratik çözümler üreterek, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Zeytinköy mahallesinde ise vatandaşlarımız bir alt sokağa inmek için daha önce yüzlerce metreyi yürümek zorunda kalırken, uygun yerlere konuşlandırdığımız merdivenlerle hem mesafe hem de zaman kısalmış oldu. Bu merdivenler vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ulaşım sorunu yaşanan iki sokak merdivenle birleştirildi

Ulaşım sorunu yaşanan iki sokak merdivenle birleştirildi

Ulaşım sorunu yaşanan iki sokak merdivenle birleştirildi

Ulaşım sorunu yaşanan iki sokak merdivenle birleştirildi
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
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