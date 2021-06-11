Ulaşım sektörü çalışanları ne zaman aşı olacak? Dolmuş şoförü ve taksiciler ne zaman aşı olacak?
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Ulaşım sektörü çalışanları ne zaman aşı olacak? Dolmuş şoförü ve taksiciler ne zaman aşı olacak?

Ulaşım sektörü çalışanları ne zaman aşı olacak? Dolmuş şoförü ve taksiciler ne zaman aşı olacak?
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14 Ocak'ta başlayan aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen gün farklı işçi ve ensaf gruplarının dahil edildiği aşılama sürecinde ulaşım sektörü çalışanları ne zaman aşılanacak? Dolmuş şoförü ve taksiciler ne zaman aşı olacak?

Kademeli normalleşmenin tüm hızıyla devam edebilmesi ve sonbahar aylarına kadar etkilerinin azalması planlanan koronavirüs için aşılanma süreci devam ediyor. Aşılama sürecinde her geçen gün farklı sektörler dahil edilmeye devam ediyor. Kademeli normalleşmenin devam etmesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının azaltılmasıyla birlikte insanlarının bir yere gidebilmesindeki en önemli halka olan ulaşım sektörü özellikle büyük şehirlerde oldukça risk taşımakta. Durum bu şekildeyken her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma, dolmuş ve taksiler gibi ulaşım sektöründe çalışanların ne zaman aşı olacağı merak edilmekte. Peki Ulaşım sektörü çalışanları ne zaman aşı olacak? Dolmuş şoförü ve taksiciler ne zaman aşı olacak?

Ulaşım sektörü çalışanları ne zaman aşı olacak? Dolmuş şoförü ve taksiciler ne zaman aşı olacak?

ULAŞIM SEKTÖRÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK ?

Ulaşım sektörü çalışanları 12 Haziran 2021 tarihinden itibaren aşı olmak için başvuruda bulunabilir ve koronavirüse karşı en büyük tedbiri alabilirler.

Twitter hesabından müjdeli haberi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.

32 MİLYON KİŞİ AŞI OLDU

Ülkemizde Ocak ayında başlatılan aşılama uygulamasında bugüne kadar toplam 32.401.347 kişi aşı oldu. Birinci doz aşı olan kişi sayısı 18.877.309 iken; ikinci doz aşı uygulanan kişilerin sayısı ise 13.524.038 olarak paylaşıldı.

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DÜN DE AŞILAMAYA YENİ GRUPLAR DAHİL EDİLMİŞTİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Buna göre bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları; berber ve kuaförler ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar da aşı programına dahil edildi.

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