Ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yaptı.

58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?
58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yaptı. Buna göre sabah, öğlen ve akşam saatlerinde hatlarda düzenleme yapıldı.

Korona virüs salgını sonrasında uzun bir aranın ardından uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce Belediyesi'de ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeler kapsamında en erken 07.30'da en geç ise 16.30'da seferler olacak. Sadece Düzce Üniversitesi bölgesinde 20.10 ve Yeşiltepe bölgesine 19.30'da tek seferler olacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Haydar Akar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 12:22:41. #1.16#
title