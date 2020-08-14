Ulaşım projelerinde yazılım eğitimi sayesinde hatalar önceden tespit edilebilecek Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteğiyle "Mikro ve Makro Ölçekli Ulaşım Modelleme Simülasyon Eğitimi" gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteğiyle "Mikro ve Makro Ölçekli Ulaşım Modelleme Simülasyon Eğitimi" gerçekleştiriyor. 8 gün sürecek eğitim kapsamında Mersin'de yapılacak ve yapılması planlanan projelerin yazılım üzerinden hata payları tespit edilebilecek. Böylece, Mersin'de ulaşımla ilgili daha kalıcı ve kaynakların verimli kullanılabileceği projeler gerçekleştirilebilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Mikro ve Makro Ölçekli Ulaşım Modelleme Simülasyonu Eğitimi" 12 Ağustos'ta başladı. ÇKA tarafından desteklenen eğitimde anlatılacak yazılımlar sayesinde Mersin'de ulaşımla ilgili yapılacak projelerde hata payları tespit edilebilecek ve hem daha kalıcı hem de kaynaklarda verimlilik oluşturacak projeler hayata geçirilecek.

Eğitimde kent ulaşımını kapsayan yazılımlar anlatılıyor

Şehir Plancısı Hilal Saat ve İnşaat-Ulaştırma Mühendisi Halil Şentürk tarafından verilen eğitimlere Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan Toplu Taşıma Şube Müdürü, inşaat, ulaştırma, harita ve elektrik elektronik mühendisleri, elektronik teknikeri ile teknisyenlerinden oluşan 12 kişi katılıyor. Kentin makro ve mikro ölçekteki projelerinde görev alan ekibe VİSUM, VISSIM ve VISTRO eğitimleri veriliyor.

Yazılımlar sayesinde proje hataları önceden tespit edilebilecek

VISUM yazılımı, ulaşım stratejisi ve modellemesinde etki sağlıyor. Katılımcılar bu eğitimle yazılımın ağ ve talep modellemesi, trafik akımının analizi, toplu taşıma servislerinin planlanması, ulaşım stratejilerinin ve çözümlerinin geliştirilmesini gözlemliyor.

Mikro Ölçekli Trafik Simülasyon Yazılım olan VISSIM ise özel araç trafiği, lojistik hizmetler, toplu taşıma, yayalar ve bisiklet sürücüleri gibi tüm yol kullanıcılarını ilgilendiriyor. Kavşak hizmet düzeyini belirleme, sinyal süre optimizasyonu, trafik etki analizi gibi noktaları kapsayan VISTRO da çoklu senaryoları yönetme ve kapsamlı raporlar oluşturma kabiliyetine sahip bir yazılım niteliği taşıyor. Katılımcılar, üç yazılım çerçevesinde alacakları eğitimle kentte yapılacak ulaşım projelerinde hata paylarını önemli oranda azaltabilecek.

"Eğitim sayesinde, yapacağımız projelerde oluşabilecek hataların önüne geçmiş olacağız"

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, eğitimle ilgili verdiği bilgide, "Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza bağlı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımız her sene Çukurova Kalkınma Ajansının kabul ettiği projeleri ilgili kamu kurumlarından istiyor. Makro ve Mikro Planlama Yazılımıyla ilgili gönderdiğimiz projeyi Çukurova Kalkınma Ajansının kabul etmesi ve bu eğitim masraflarını karşılayacağını belirtip hocalarımızı buraya göndermesinden sonra biz 8 günlük eğitime başladık. Eğitimimizin amacı, ulaşımda planlayacağımız, yapmak istediğimiz her türlü projemizin hayata geçmeden önce hatalı taraflarının, bize verilerle sunulabileceği bir yazılım programı. Bu doğrultuda da Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın alacağı eğitimle yapacağımız projelerde olması muhtemel hataların önüne proje yapımından önce geçmiş olacağız. En başta kaynaklarımızı doğru kullanacağız. Hatalı yatırımların önüne bu eğitim sayesinde geçmiş olacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA