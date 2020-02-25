Ulaşım personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

25.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:45

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MELİD Ulaşım ve Hizmet Grupları San. Tic. A.Ş. tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında personellerin bilgilendirilmeleri ve mesleki kapasitelerinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitimi verildi.



Hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile İşyeri Hekimleri tarafından, Çalışma Mevzuatı, Sağlık Konuları, Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikososyal ve Ergonomik Risk Etmenleri, Ekranlı Araçlarla Çalışma, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması gibi konularda eğitimler verilerek personeller bilgilendirildi.



Büyükşehir Belediyesinde hizmet vermekte olan personellerin mesleki kapasitelerinin artırılması, kendilerini geliştirmeleri ve güncel bilgiler edinebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının bundan sonrada da devam edeceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA