Ulaşım Master Planı ile Isparta trafiğini rahatlatmak için kollar sıvandı

15.10.2019 16:35

Isparta Belediyesi en kapsamlı Ulaşım Master Planını hazırlamak, şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla kolları sıvadı. Bu kapsamda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye bürokratları, SDÜ ve ISUBÜ'nün Ulaştırma Ana Bilim Dalı akademisyenleri ile bir araya gelerek öncelikli yapılması gerekenlerin tespiti gerçekleştirildi.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başderğimen'in öncülüğünde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ulaştırma Anabilim Dalından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, Prof. Dr. Serdal Terzi, Dr. Öğretim. Üyesi Meltem Saplıoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Karahançer ile bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye bürokratları ve ilgili yetkililerinde katıldığı toplantıda trafikle ilgili öncelikli yapılması gerekenler ve şehir Ulaşım Master Planının hazırlanması kararlaştırıldı.



Toplantıda otoparklar, arterler, sinyalizasyon, yaya geçitleri, kaldırım düzenlemeleri, bisiklet yolları, toplu ulaşım konuları, akıllı kavşak uygulamaları konularında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.



Toplantıda sahada da yapılacak çalışmalar ve bilimsel yöntemlerle profesyonel bir Ulaşım Master Planının hazırlanması noktasında görüş birliğine varıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SDÜ Rektör Yardımcısı İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı ve Ulaştırma Anabilim Dalındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Saltan belediye ile yapılacak ortak çalışmayla ulaşım noktasında şehrin en iyi şekilde planlanmasının amaçlandığını aktardı.



SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta'nın Türkiye'de en yaşanabilir kentlerden birisi olduğunu hatırlatarak, "En yaşanabilir kent olabilmek için ulaşımın, trafiğin de yaşanabilir olması gerekiyor. Bu da iyi planlamalarla gerçekleştirilebilir" dedi.



Ulaşım Master Planının en kısa zamanda devreye sokulması gerekliliğine işaret eden Prof. Dr. Saltan, "SDÜ ve ISUBÜ'nün Ulaştırma Anabilim Dalları Türkiye'de isim yapmış bölümlerdir. Çok kısa zamanda Isparta'mıza bu dokunuşları yaparak Isparta'yı en güzel bir şekle getirebiliriz. Bu konuda Isparta için üzerimize ne görev düşerse üniversite olarak yapmaya canla başla hazırız" görüşlerinde bulundu.



Ulaşım alanında dünyada hangi sistem varsa bunu Isparta'ya uygulayabilecek birikim ve şansa sahip olduklarını dile getiren İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalından Prof. Dr. Serdal Terzi de, "Belediyenin pozitif yaklaşımı, bu bakış açısına sahip olması bizi mutlu ediyor. Isparta'ya hizmet noktasında bizim de bir şansımız oldu, bundan dolayı da teşekkür ederiz. İnşallah güzel sonuçlar alabiliriz" ifadelerinde bulundu.



Dr. Öğretim Üyesi Meltem Saplıoğlu da, ulaşım açısından sürdürülebilir veri tabanının oluşturulmasının Isparta'da uygulanmasıyla birçok probleme çözüm oluşturacağına dikkat çekti. Saplıoğlu, "Çalışmalarımızı uygulamaya geçirmek isteriz, Isparta'mız faydalansın. Böyle bir fırsat tanınmasından dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Isparta'nın en önemli sorunlarından birisinin şehir içerisindeki ulaşım olduğuna dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızın bu konuda sorunlar yaşadığını düşünerek bu çalışmaların içerisindeyiz" dedi.



Isparta için çalışmalar içerisinde olduklarını, seçim öncesinde verdikleri sözlerin bulunduğunu ve verdikleri sözleri de sırasıyla yapmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bunların içerisinde en çok önemsediklerimizden birisi de şehir içerisindeki trafik sorunu. Bu konuda sürekli araştırma ve çalışmalar içerisindeyiz. Isparta dışındaki üniversitelerimizin birimleriyle de görüşmeler yaptık. Bu konuyla ilgili heyet oluşturduk. Bugüne kadar yapılmamış, kurulmamış olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü kurduk" dedi.



Ulaşım konusunda belediye olarak hem SDÜ hem de ISUBÜ ile istişareler halinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Isparta'da yaşayan ve buranın her türlü sorununu bilen kişiler olarak hocalarımızla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Amacımız en kısa zamanda şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın trafikteki yaşam şartlarını çok daha yukarıya taşıyabilmek. Sorunları çözebilmek" dedi.



Caddelerde yol kenarı otopark sistemine geçiş çalışmaları yaptıklarını, böylelikle şehir içi trafiğini de rahatlatacağı düşüncesi taşıdıklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Mimar Sinan Caddesinde genişletme çalışması yaptık. Orada bir araçlık daha yerimiz çıktı. Daha önce ne yaya, ne de araç olarak hiç kullanılamayan bir bölümü araçların park edebileceği kullanışlı hale getirdik. Ücretlendirmede de kapalı otoparklara vatandaşlarımızın daha çok girmesini öncü kılan şartlar ortaya koyduk. Yol kenarına sadece acil ihtiyaçları olanların gelmesi düşüncesiyle uygulama yaptık. Yakın zamanda sistemli bir şekilde uygulanmaya başlayacak" dedi.



Trafik ile ilgili akademisyenlerin yönlendirmelerinin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Başdeğirmen, "Tabi bu çalışmalar dünden bugüne olacak çalışmalar değil. Bir yıllık bir süre içerisinde geri dönüşlerini alacağımız çalışmalar. Şehrimizin arterleri belli, bir artere yeni bir arter koymak, ya da alternatif bir yoldan yürümek gibi bir şansımız yok. Aynı yolları kullanarak aynı araç sayısıyla rahatlığı nasıl sağlayabiliriz. Küçük dokunuşlarla da neler yapabileceğimizin çalışması içerisindeyiz. Memleketimize faydalı işleri hep birlikte yapmak istiyoruz. SDÜ ve ISUBÜ'müze sizlerin nezdinde teşekkür etmek istiyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA