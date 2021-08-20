"Ulaşım konusunda kırsalda devrim yaptık"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ersoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ersoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ortak akıl ve kenti tüm dinamikleriyle yönetme anlayışında muhtarları çok büyük bir ortak olarak gördüklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Seçilmişler olarak vatandaşlarımızın istek ve taleplerine cevap vermek elbette görevimizdir. Bunun için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli muhtarlarımızdan gelen talepler başta olmak üzere sahadaki ihtiyaçların karşılanması için Muhtarlar Dairemizi güçlendirdik. A Takımı gibi çok önemli bir hizmetin adımını attık" dedi.

"KOCAELİ'DE HİÇBİR VATANDAŞIMIZ AÇ VE AÇIKTA KALMAMALIDIR"

Muhtarlar Dairesi'nin daha fazla hizmet yapar hale getirilmesine değinen Başkan Büyükakın, "Bununla birlikte dairemizin kabiliyetini artırdık. Siz muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın derdiyle dertleniyoruz. Şunun altını özellikle çizmek ve bir kez daha tüm muhtarlarımıza da hatırlatmak isterim. Kocaeli'de hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta kalmamalıdır. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak çok titiz çalışıyoruz. Ancak bu konuda muhtarlarımızın bize daha fazla yardımcı olması gerekmektedir. Unutmayın açlıktan bu kente biri ağlar ve hele hele ölürse hepimizin vah haline. Şunu da unutmayın ki bir gün hepimiz öleceğiz. Bunun hesabını kesinlikle veremeyiz" dedi.

"BİZLERİN MUTLULUĞU TAM DA BURADA"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak finansal yapının çok güçlü olduğunu dile getiren muhtarlarla olan birlikteliğinde, "Emanetten daha kıymetli bir şey yoktur" ifadelerini de sarf eden Başkan Büyükakın, "Bunu unutmadan bir ahdimiz var. Emanete sahip çıkacağız ve milletimize hizmet edeceğiz. Bakınız kırsalda ulaşım noktasındaki değişim, vatandaşımız tarafından takdirle karşılanıyor. Bizlerin mutluluğu da tam da burada. Annelerimiz, teyzelerimiz, dedelerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ve engellilerimiz rahat bir şekilde köylerinden arzu ettikleri yerlere gidebiliyorlar mı biz bununla ilgileniyoruz. Aslında biz kırsalda ulaşım konusunda bir devrim yaptık" açıklamasını yaptı.

"YENİLİK VATANDAŞLARIMIZIN BÜYÜK TAKDİRİNİ ALDI"

Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ersoy ise, "Tahir Başkanım bizi ağırladığınız ve misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar olarak şehrimize kattığınız değerler ve hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kırsalda ulaşım konusundaki yenilik vatandaşlarımızın büyük takdirini aldı. Her şey için sizlere bir kez daha çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre