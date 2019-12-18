Ulaşım Kongresi'nde "Yeni Nesil Araçlar" konuşuldu

18.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" kapsamında "Yeni Nesil Araçlar" oturumu yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Beyazıt İnce'nin başkanlığını yaptığı oturumda, Türkiye'de akıllı mobilite, otonom araçlar, yeni ulaşım teknolojileri gibi başlıklara değinildi. Oturumda, yenilikçi bir ulaşımın farklı boyutları ele alınarak bunların İstanbul için ortaya çıkardığı olanaklar tartışıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, oturuma konuşmacı olarak Novusens İnovasyon ve Girişim Enstitüsünden Berrin Benli, Okan Üniversitesinden Prof. Dr. Nejat Tuncay, Oxford Üniversitesinden Doç. Dr. Nihan Akyelken katıldı. Oturum sonrası yapılan panelde ise Zorlu Enerji'den Burçin Açan, Devecitech'den Kerem Deveci ve Duckt'tan Gökşen Atalay katılımcı olarak yer aldı.

- Ulaşım endüstrisi akıllı mobiliteye doğru evriliyor

Berrin Benli, ulaşım endüstrisinin akıllı mobiliteye evrildiğini belirterek, önümüzdeki süreçte pazarın daha da büyümesini beklediklerini söyledi.

Akıllı mobiliteyi beş aşamada analiz ettiklerini ifade eden Benli, şöyle konuştu:

"Amacımız vatandaşın yaşam kalitesini arttırmaktır. Çalışmalarımız araçların değil insanların mobilitesini arttırmak amacıyla yapılıyor. Akıllı mobilite konusunda başarılı olabilmek için işbirliği oldukça önemli. Bizim projemiz sırasında böyle bir işbirliği ortamı da oluştu. Geleceğe baktığımızda açık inovasyon, açık veri, akıllı şehir, akıllı mobilite gibi başlıklar öne çıkıyor. Açık verinin kullanıldığı en önemli alan, akıllı mobilite alanıdır. Geleceğe dönük en önemli hedefimiz 'Düşük Karbon Bütünleşik Kentsel Mobilite' çalışması yapmak."

Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Tuncay ise elektrikli araçlar için sıfır emisyon demenin doğru olmadığını aktararak, "Ancak emisyonun azaltılması oldukça önemlidir. Otonom elektrikli araçlar verim, emisyon, konfor, sağlık gibi başlıklarda avantaj sağlayabiliyor. 2018 itibariyle küresel olarak yaklaşık 5 milyon elektrikli araç satıldı. Bu önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Haberleşmede 5G önemli bir imkan yaratacak. Ülkeler 6G üzerine çalışıyor. Türkiye'nin bundan geri kalma şansı yok." ifadelerini kullandı.

- "Yenilikleri teker teker değil de bütünsel olarak görmeliyiz"

Oxford Üniversitesinden Doç. Dr. Nihan Akyelken de ulaşımda yaşanan yeniliklere değindi.

Araç teknolojisinde elektrikli, otonom ve paylaşılan olmak üzere üç yenilik bulunduğunu dile getiren Akyelken, "Bugün iyi olan bu üçünün bir arada kullanılmasıdır. Bu yenilikleri teker teker değil de bütünsel olarak görmeliyiz. Bu yenilikler çok sayıda avantaj ile birlikte anılıyor. Bu teknolojilerin daha bütüncül bir perspektiften değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak o zaman gerekli dönüşüm doğru ve sosyo-teknik bir şekilde gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Panel konuşmacılarından Burçin Açan, özel sektörün yaptığı çalışmaları anlattı.

Yürüttükleri projelere değinen Açan, şunları kaydetti:

"Yüzde sekseni yeşil enerji olan ürettiğimiz enerji, karbon salınımı düşük enerjidir. Biz yeni nesil enerji üzerine eğilmek istiyoruz. Bunun merkezinde de elektrikli araçlar var. Hizmet olarak mobilitenin sağlanması anlamına gelen bu süreçte biz de farklı servisler hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de daha fazla bu konuya eğilmek istiyoruz. Elektrikli paylaşımlı araç hizmeti başlatmış durumdayız ve cep telefonunuzla kolaylıkla bunu kullanabiliyorsunuz. Hizmetlerimizi daha da ilerleteceğiz."

Devecitech'den Kerem Deveci ise ilk girişimlerinin trafikte araçların yarattığı rüzgardan enerji üretmeye yönelik olduğunu aktararak, "Bu projeyi metrobüs hattı üzerinde denedik. Bugün 'Nesnelerin İnterneti' diye bir gündemden bahsediyoruz. İleride bu başlık daha da gelişecek. Bizim amacımız 10 yıl sonraki karayollarını inşa edebilmek." diye konuştu.

Kaynak: AA