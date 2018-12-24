Ulaşım İçin Kendi İmkanlarımızı Kullandık "

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, "Bütçe ve finans bizim işimiz, kıt imkanlarla neler yaptığımızı tüm Karabük'e 10 yılda gösterdik." dedi.

Vergili, belediyede düzenlediği basın toplantısında, görevde olduğu dönemlerde yaptıkları projelerden bahsetti.

Yapacakları mega projeler olduğunun altını çizen Vergili, seçim çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

Bugün projelerinden bazılarını kamuoyuyla paylaşan AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'ın bazı açıklamalarına cevap veren Vergili, "Biz kesintisiz ulaşım için kendi imkanlarımız kullandık ve battı-çıktı projesini hayata geçirdik. Bütçe ve finans bizim işimiz, kıt imkanlarla neler yaptığımızı tüm Karabük'e 10 yılda gösterdik." diye konuştu.

Kaynak: AA