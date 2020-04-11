Ulaşım için araç bulamayan sağlık çalışanlarının imdadına polis yetişti İstanbul'da çeşitli hastanelerde görevli sağlık çalışanları, sokağa çıkma yasağı nedeni ile araç bulamayınca yardımlarına İstanbul polisi koştu.

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görevli sağlık çalışanları, sokağa çıkma yasağı nedeni ile araç bulamayınca yardımlarına İstanbul polisi koştu. Covid-19 pandemisine karşı büyük mücadele veren sağlık görevlileri, polis araçları ile çalıştıkları hastanelere tek tek ulaştırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında dün gece İçişleri Bakanlığı'nca ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı 31 ilde uygulandı. Sokağa çıkma yasağı bazı meslek kollarında olduğu gibi sağlık çalışanlarını kapsama dışında bıraktı.

Yasağın ilk gününde İstanbul'da çeşitli hastanelerde görevli sağlık çalışanları, işlerine ulaşmak için toplu taşıma araçlarını bekledi. Sokağa çıkma yasağı nedeni ile araç bulamayan sağlık personelinin imdadına polis koştu. Ulaşım sıkıntısı çeken bazı sağlık çalışanları, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından evlerinden alınarak görev yaptıkları İÜ Çapa Tıp Fakültesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi gibi hastanelere bırakıldı. Polis araçları ile çalıştıkları hastanelere tek tek ulaştırılan sağlık çalışanları, polislere teşekkür etti.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından sabah erken saatlerde başka sağlık çalışanlarının da evlerinden alınarak hastanelere bırakıldığı öğrenildi. Polisin, araç bulmakta sıkıntı çeken sağlıkçıları hastanelerden alıp evlerine götürdükleri öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA