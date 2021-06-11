Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
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Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak

Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının Kovid-19 aşılamalarının yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının Kovid-19 aşılamalarının yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek
Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek
Sağlık Bakanı Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yarından itibaren aşı olabileceğini...
Sağlık Bakanı Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yarından itibaren aşı olabileceğini...
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