Ulaşım esnafına yapılan yakıt desteği 1 ay daha uzatıldı
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Ulaşım esnafına yapılan yakıt desteği 1 ay daha uzatıldı

Ulaşım esnafına yapılan yakıt desteği 1 ay daha uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı devam toplantısı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı devam toplantısı yapıldı. Mecliste 660. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde büyük başarılara imza atan Antalyalı güreşçiler kutlandı. Öte yandan, ulaşım esnafına sağlanan yakıt desteği ödemesi de bir ay uzatıldı.

44 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, hafta sonu Edirne'de gerçekleşen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde kürsüye çıkan Antalyalı pehlivanların başarıları gündeme geldi. Başkan Muhittin Böcek ve partilerin grup sözcüleri Kırkpınar'da güreşen ve kürsüye çıkan tüm güreşçileri kutladı. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübünden 3 güreşçinin başpehlivanlığa yükseldiğini ve ilk kez Feslikan yaylası güreşlerinde başpehlivan olarak er meydanına çıkacağını söyledi.

"Antalya ata sporunun merkezi"

27 yıllık siyasi hayatı boyunca siyasetle sporu hep ayırdığını söyleyen Başkan Böcek, "Ata sporuna bugüne kadar destek oldum, destek olmaya da devam ediyorum. Göreve geldiğimizde Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nden ayrılmıştı. Hepinizin desteği ile bu birliğe yeniden üye olduk. Antalya ata sporunun merkezi oldu. Bu anlamda sizlerle teşekkür ediyorum" dedi.

"Yakıt desteği uzatıldı"

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı devam toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım esnafına sağlanan yakıt desteği ödemesi de bir ay uzatıldı. Pandemi geçiş dönemi nedeniyle 1 Temmuz-31 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayacak şekilde otobüs ulaşım esnafına 1 TL kilometre üzerinden aylık yakıt destek ödemesinin yapılmasına devam edilecek. Kararın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meclis salonunda bulunan Otobüsçüler Odası Başkanı ve yönetimine klima uyarısında bulundu. Başkan Böcek, "Tüm meclis üyesi arkadaşlarımın ve Antalya halkının bir talebi var. Yaz geldi klimalar çalışmıyor diyorlar. Bu konu ile ilgili herkesin talebi budur. Biz taşıyanların da memnun olmasını, taşınanların da memnun olmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Ulaşım esnafına yapılan yakıt desteği 1 ay daha uzatıldı
Ulaşım esnafına yapılan yakıt desteği 1 ay daha uzatıldı
Ulaşım esnafına yapılan yakıt desteği 1 ay daha uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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