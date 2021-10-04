Ulaşım Dairesi Ek Hizmet Binası

İl genelinde toplu ulaşım çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde sağlanması için çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, hizmet alanını ek binayla büyütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ulaşım Dairesi Başkanlığının mevcut hizmet binasının yanındaki alana yapılan ek bina ile Ulaşım Dairesi, vatandaşa daha etkin hizmet verecek.

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