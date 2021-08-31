Ulaşım Birimimiz, Dörtyol'da otobüs durağına, araçların park etmesini engellemek ve halkımızın otobüse binerken sıkıntı yaşamaması için duba...
Ulaşım Birimimiz, Dörtyol'da otobüs durağına, araçların park etmesini engellemek ve halkımızın otobüse binerken sıkıntı yaşamaması için duba yerleştirdi.
Ulaşım Birimimiz, Dörtyol'da otobüs durağına, araçların park etmesini engellemek ve halkımızın otobüse binerken sıkıntı yaşamaması için duba yerleştirdi.
Ulaşım Birimimiz, Dörtyol'da otobüs durağına, araçların park etmesini engellemek ve halkımızın otobüse binerken sıkıntı yaşamaması için duba yerleştirdi.
Kaynak: Habermetre