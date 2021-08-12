Ulaşılamayan TIR şoförü, takip cihazı sayesinde kaza yaptığı yerde yaralı bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kendisine ulaşılamayan TIR şoförü Fatih Alkaş, araç takip cihazı sayesinde kaza yaptığı yerde yaralı bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kendisine ulaşılamayan TIR şoförü Fatih Alkaş, araç takip cihazı sayesinde kaza yaptığı yerde yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Alkaş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çorlu'da bir nakliyat firmasının sahibi, dün gece saatlerinde polisi arayıp, 33 AH 487 plakalı TIR'ın şoförü Fatih Alkaş'a ulaşamadığını, aracın ise takip cihazında çevre yolunda park halinde görüldüğünü belirterek yardım istedi. Firma sahibinin belirttiği noktaya giden polis ekipleri, TIR'ın, Mezarlık mevkisinde bariyerleri aşıp 5 metre yükseklikten menfeze uçtuğunu tespit etti. Araçta sıkışıp yaralandığı saptanan Fatih Alkaş, çağırılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Alkaş, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun