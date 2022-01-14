Ulaş Zengin ve Eren Karadağ Adanaspor'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaş Zengin ve Eren Karadağ Adanaspor'da

Ulaş Zengin ve Eren Karadağ Adanaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Ulaş Zengin'i ve Çaykur Rizespor'dan Eren Karadağ'ı kadrosuna kattı.

GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Ulaş Zengin'i ve Çaykur Rizespor'dan Eren Karadağ'ı kadrosuna kattı. Gaziantep Futbol Kulübü'nde aradığı şansı bulamayan Ulaş Zengin ve Çaykur Rizespor'dan Eren Karadağ kiralık olarak Adanaspor ile anlaştı. Stoper oynayan Ulaş Zengin'in ve Orta saha oynayan Eren Karadağ'ın lisansı çıktı.

Adanaspor'da ayrıca Iko Seth, Papa Daniel, Samet Ali Kaya ve Sampson Agoha'nın sözleşmeleri fesih edildi. - ADANA

Ulaş Zengin ve Eren Karadağ Adanaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title