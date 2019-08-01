Ulaş Zengin Gazişehir Gaziantep'te!
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmaları kapsamında Altay'ın 22 yaşındaki genç stoperi Ulaş Zengin'i renklerine bağladı.
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmaları kapsamında Altay'ın 22 yaşındaki genç stoperi Ulaş Zengin'i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar ile 5 yıllık kontrat imzalayan Ulaş Zengin, takımın Topuk Yaylası'nda devam eden kamp çalışmalarına katıldı.
Ulaş Zengin, geçtiğimiz sezon Altay forması ile TFF 1. Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma giymişti.
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Kaynak: Hürriyet
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