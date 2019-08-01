Ulaş Zengin Gazişehir Gaziantep'te!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmaları kapsamında Altay'ın 22 yaşındaki genç stoperi Ulaş Zengin'i renklerine bağladı.

1.08.2019 16:16
Ulaş Zengin Gazişehir Gaziantep'te!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmaları kapsamında Altay'ın 22 yaşındaki genç stoperi Ulaş Zengin'i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar ile 5 yıllık kontrat imzalayan Ulaş Zengin, takımın Topuk Yaylası'nda devam eden kamp çalışmalarına katıldı. 

Ulaş Zengin, geçtiğimiz sezon Altay forması ile TFF 1. Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma giymişti. 

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Kaynak: Hürriyet

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