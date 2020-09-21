Ulaş ve Suşehri ilçelerindeki okullarda İŞKUR'dan istihdam edilecek personel kurayla belirlendi Sivas'ın Ulaş ve Suşehri ilçelerinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında milli eğitim müdürlükleri bünyesinde istihdam edilecek personelin kura çekimi yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ve Suşehri ilçelerinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında milli eğitim müdürlükleri bünyesinde istihdam edilecek personelin kura çekimi yapıldı. Ulaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle, ilçe merkez ve köy okullarında 9 ay süre ile istihdam edilecek 23 temizlik işçisi belirlendi. Sivas'ın Suşehri ilçesindeki kura çekimi ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden kurulan canlı bağlantıyla yapıldı. Kura sonucu, ilçedeki okullarda görev alacak 50 temizlik görevlisi ve 5 güvenlik görevlisi belirlendi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban