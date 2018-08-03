Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Yıkılacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu yıkılarak yerine yeni okul yapılacak.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1988 yılında birinci katı, 1998 yılında ikinci katı yapılan, 2 katlı, 200 öğrenci kapasiteli okulda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından deprem tetkiki yapıldı. ve yüzde 40 çürük raporu verildi. Öğrencilerin can güvenliği açısından okul yıkılarak yerine yeni okul yapılacak." dedi.

Okulda öğrenim gören öğrencilereyse Ulaş İlkokulunda geçici olarak eğitim verileceği öğrenildi.