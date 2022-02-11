Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Hızır Reis ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu? Hızır Reis tarihte ne zaman vefat etti? Ulaş Tuna Astepe diziden mi ayrılıyor? Barbaroslar Hızır Reis (Ulaş Tuna Astepe) öldü mü, diziden mi çıkacak? Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında?

BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI HIZIR REİS ÖLECEK Mİ? ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yayınlanan son bölümünde Hızır Reis yaralanıyor. Kılıç darbesi alan Hızır Reis tedaviye alınıyor. Bunun ardından izleyiciler, Hızır Reis ölecek mi, diziden mi çıkacak merak etmişti. Tarihi bilgilere göre Hızır Reis, abisi Oruç Reis'ten daha uzun yaşayacaktır. Tarihi kaynaklara göre Oruç Reis 1518 yılında vefat ediyor, Hızır Reis ise 1546 yılında vefat etmektedir. Haliyle dizi de tarihe göre ilerlediği için Hızır Reis ölmeyecek ve iyileşecektir diyebiliriz.

BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI HIZIR REİS'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Hızır Reis karakterini "Ulaş Tuna Astepe" canlandırmaktadır.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe (d. 5 Mayıs 1988, İzmit), Türk oyuncudur.

Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesinde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hristiyan Birliği temsilcilerini öldürmek suçuyla İskenderiye'ye girmesi yasaklanan Oruç Reis, düşmanla bir olup Alem-i İslam'a ihanet eden Karabay'ı asmıştı. İlyas ve leventler ise Pietro'ya gönderilmek üzere yola çıkarılan Hüma ile Esma'yı son anda kurtarmayı başarmışlardı. Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacaktır? Oruç Reis, Karabay'ı öldürmenin cezasını nasıl ödeyecektir? Karabay'ın cesediyle karşı karşıya kalan Firuze intikamını nasıl alacaktır?

Kardeşi Martin'in Şahbaz tarafından gizli mahzenlerde tutulduğunu öğrenen Isabel, Oruç ile birlikte kardeşini kurtarmak için harekete geçmişti. Oruç ve Isabel, Martin'i kurtarabilecek midir? Onlara engel olmak isteyen Şahbaz ne yapacaktır?

Pietro tarafından şuuru zehirlenerek ailesini katledenin Hızır olduğuna inandırılan Meryem, kendisini kurtarmaya gelen Hızır'ı hançerlemişti. Hızır kaledeki bu ölüm kıskacından kurtulabilecek midir? Meryem zehirden kurtulup kaleden çıkmayı başaracak mıdır?

Piri Reis kale zindanlarında Amiral Salvator tarafından işkenceye alınan Osmanlı casuslarını kurtarabilecek midir? Pietro, adım adım Kalimnos fethine hazırlanan Oruç ve Hızır Reis'i engellemek için neler yapacaktır?

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