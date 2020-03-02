Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
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Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle hayran kitlesini genişleten oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı

02.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:42
Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.



Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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