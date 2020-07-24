Ulaş TİGEM'de koyunların sulanması için göletler yapıldı
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Ulaş TİGEM'de koyunların sulanması için göletler yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından, işletme arazisinin farklı yerlerine koyunların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 gölet inşa edildi.

Ulaş TİGEM'de koyunların sulanması için göletler yapıldı
24.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:54

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından, işletme arazisinin farklı yerlerine koyunların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 gölet inşa edildi.

Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, Kangal Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmede 11 koyun ağılında üreticilerin damızlık ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 bin baş koyun yetiştirdiklerini söyledi.

Meradaki koyunların içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla işletmenin değişik yerlerine göletler yaptıklarını anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Koyunlarımızın meradaki su ihtiyacını karşılamak için arazide yaptığımız çalışmalar sonucunda işletme arazisinin bazı yerlerine boşa akan kaynak sularını keşfettik. İş makineleri yardımıyla işletmemizin değişik yerlerine 5 büyük gölet ve suluklar yaptık. Kısa zamanda göletlerimiz ve suluklarımız suyla doldu. Koyunlarımız bu çalışmalar neticesinde hem meralarımızda otlanıyor hem de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havada su ihtiyacını karşılıyor."

Keskin, göletlerin faaliyete geçmesinin ardından koyunlarda kilo artışı gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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