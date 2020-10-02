Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü bal satışına başladı
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Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü bal satışına başladı

02.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:59
Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü bal satışına başladı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde çiçek balı satışına başlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde çiçek balı satışına başlandı.

İşletme Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde 5 bin arı kovanı bulunduğunu söyledi.

Kovanların kış aylarında Amasya Gökhöyük, Muğla Dalaman ve Adana Çukurova Tarım İşletmesinde barındırıldığını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Bahar gelince kovanlar değişik sayılarda işletmemizde ve değişik bölgelerde bulunan Dalaman, Çukurova, Gözlü, Altınova, Malya, Koçaş ve Polatlı Tarım İşletmelerinde 4 ay barındırılır. Çiçek nektarı bol, kekik, korunga, yonca, portakal ve çam ağaçlarının dallarından beslenen arılarımızın bal petekleri Ankara'da toplanır. Her bölgenin otlarından beslenen arıların bal petekleri harmanlanır ve organik kaliteli balımız kavanozlara konularak tüm işletmelere dağıtılır ve satışı yapılır."

Keskin, 850 gram çiçek balını 35 liradan satışa sunduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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