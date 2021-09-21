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Ulaş'tan kısa kısa

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş'tan kısa kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Rıza Ünal Kültür ve Cemevi Başkanı Kenan Köse, Kaymakam Alparslan Sözen'i makamında ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Rıza Ünal Kültür ve Cemevi Başkanı Kenan Köse, Kaymakam Alparslan Sözen'i makamında ziyaret etti.

Köse, Çakıllıpınar Dernek Başkanı Murat Köse ve beraberindekiler, Kaymakam Sözen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Köse, yürüttükleri çalışmalar konusunda Sözen'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sözen ise Köse ve ekibine başarılar diledi.

Köse, Kaymakam Sözen'e plaket takdim etti.

Ulaş Kaymakamı Sözen esnaf ziyaretinde bulundu

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, ilçede esnaf ziyareti yaptı.

Esnafların sorunlarını dinleyen Sözen, "Esnafımız, hem ilçemizin gelişmesine hem de istihdama katkı sağlamaktadır. Esnafımızı ziyaret ederek halkımızın sorunlarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Halkımızla esnafımızla iç içe olmanın onların sorunlarına çözüm üretmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Ziyaretten dolayı esnaflar Kaymakam Sözen'e teşekkür etti.

Ulaş'tan kısa kısa

Ulaş'tan kısa kısa

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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