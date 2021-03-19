Ulaş'tan kısa kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde arıcılık kursuna katılan kursiyerler, sertifikalarını aldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Yenikarahisar Mahallesi Mehmet Ali Demet Ortaokulu'nda arıcılık kursuna katılan ve başarılı olan kursiyerlere kurs bitirme sertifikaları Kaymakam Cengiz Nayman tarafından verildi.

Kursiyerleri makamında kabul eden Nayman, "Kurs bitiminde aldığınız sertifika ile devlet teşviklerinden yararlanacaksınız. Devletin vermiş olduğu imkanları değerlendirin, çocuğunuza yedirmeyeceğiniz ürünü üretmeyin. Bu kursun yararlı olduğunu düşünüyorum ve hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Sertifika törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun da katıldı.

Ulaş Anaokulu Çanakkale Zaferi'ni unutmadı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Ulaş Anaokulu'nda anma programı düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle "Çanakkale Geçilmez" köşesi hazırlandı. Cephe isimlerinin yazılı olduğu köşede öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla Çanakkale marşına eşlik etti.

Okulun müdürü Hatice Keskin, "Bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban