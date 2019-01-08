Ulaş'ta "Zeka Oyunları Sınıfı" Açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Zeka Oyunları Sınıfı" hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" projesi kapsamında Ulaş İlkokulu'nda zeka oyunları sınıfı oluşturuldu.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarlıkları ve gayretleri ile yapılan zeka oyunları sınıfını açıyoruz. Başta okul müdürü olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Zeka oyunlarının gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlık edinmelerini engelleyen, vakitlerini eğlenerek geçirmelerini sağlayan etkinlikler olduğunu dile getiren Gül, "Bunların haricinde çabuk karar verme, çözüm odaklı düşünme, öngörünün gelişmesi, sonraki aşamayı tahmin etme, aklı ve mantığı kullanma becerisinin gelişmesi hususunda da fayda sağlayan aktivitelerdir." diye konuştu.

Okulun müdürü Mehmet Aydın ise ilçede çeşitli okullarda atıl durumda bulunan malzemeleri öğretmenlerle elden geçirerek, boyasını yaparak hazır hale getirdiklerini söyledi.

Okulu daha cazip hale getirmek ve geri dönüşümün önemini vurgulamak için çok fonksiyonlu "Zeka Oyunları Sınıfı" oluşturduklarını anlatan Aydın, "Sınıfımızın hazırlanmasında emeği geçen Müdür Yardımcımız Alpaslan Karacalar'a, öğretmenlerimize, okul personeline ve Okul Aile Birliği Başkanı Rıza Yolalan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından zeka oyunları sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Serhat Duman, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA