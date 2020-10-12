Ulaş'ta yüz yüze eğitim başladı
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Ulaş'ta yüz yüze eğitim başladı

12.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:22
Ulaş'ta yüz yüze eğitim başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmesi kapsamında, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmesi kapsamında, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

Çocuklarını okullarına getiren veliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okul bahçesinden içeri alınmadı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, eğitime açılan okullarda gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Okullarda gerekli hijyen şartlarını yerine getirdiklerini belirten Gül, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Okulum Temiz' projesine tüm okullarımız müracaat etti. Bu proje dahilinde gerekli bilgilendirme afişleri, ateş ölçer, pedallı çöp kovaları ile diğer malzemelerin alımı yapıldı. Velilerimiz öğrencilerimizi güvenle okullarımıza gönderebilirler." dedi.

Ziyaret ettiği okullarda da öğrencilerle sohbet eden Gül, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Ulaş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed İlker Karagöz ise okula ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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