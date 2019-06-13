Ulaş'ta yıl sonu sergisi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi.

Halk Eğitimi Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirilen sergiyi gezen Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun'dan bilgi aldı. Dalak, açılan kurslara katılan kadın kursiyerlerin meslek edindiklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR destekli kursların tamamlanmasıyla kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin bulunduğu serginin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Dalak "Bu sergiden de görüldüğü üzere kadınlarımıza fırsat tanındığında çok kaliteli ürünler ortaya çıkıyor. Kursiyerlerimizi kutluyorum, bu kurslardan sonra kadınlarımız kurslarda öğrendiklerini evlerinde de devam ettirerek ailelerine maddi katkı sağlayacaklarından eminim." dedi.

Kadınların talepleri doğrultusunda kursların devam edeceğini ifade eden Dalak, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Dalak, 17 kadın kursiyere kursa katılım sertifikası verdi.

Serginin açılışına İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serhat Duman ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA