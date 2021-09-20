Ulaş'ta yem bitkisi tritikale tohumunun dağıtımına başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaş'ta yem bitkisi tritikale tohumunun dağıtımına başlandı

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş'ta yem bitkisi tritikale tohumunun dağıtımına başlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tritikale tohumunun dağıtımına başlandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tritikale tohumunun dağıtımına başlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hasat sonrası ekime hazır hale getirilen tohumlar birçok ilden talep görüyor.

Türkiye'deki tritikale tohum ihtiyacının yarısının karşılandığı Ulaş'ta, 12 bin 340 dekar alanda hububat hasadının yapılmasının ardından tohumlar ekime hazır hale getiriliyor.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurak geçen bir sezona rağmen 12 bin 340 dekar alanda 2 bin 600 ton mahsul elde edildiğini söyledi.

Türkiye'de tritikale tohum ihtiyacının yarısını karşıladıklarını aktaran Keskin, 2 bin 206 ton tohumu ülkenin farklı illerine göndermeye başladıklarını ifade etti.

Tritikalenin buğday ve çavdarın melezinden elde edilen bir yem bitkisi olduğunu aktaran Keskin, "Türkiye'nin her bölgesinden talip var, çünkü hayvancılık yapan her bölgenin tritikale tohumuna ihtiyacı var. Arpa ve buğdaya göre daha verimli, kuraklığa çok dayanıklı bir bitki. Protein oranı olarak da çok yüksek, enerjisi çok iyi olan bir ürün." dedi.

Sivas'ta üretilen tohumluk tritikalenin kalitesi ve veriminin yüksek olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yapanların mutlaka bunu ekmesi gerekiyor. Protein oranı yüzde 14-16 arasında değişiyor, aynı zamanda kuraklığa çok dayanıklı bir bitki. Sapı yüksek olduğu için hayvancılık yapanlar bunu saman olarak da değerlendirmektedir. Saman ihtiyacı çok olduğu için tritikale ekim alanı daha da gelişiyor. Tritikale, buğday ve arpadan daha verimli. Dekardan 250 kilogram buğday yerine 300-350 kilogram tritikale alanlar var."

Ulaş'ta yem bitkisi tritikale tohumunun dağıtımına başlandı

Ulaş'ta yem bitkisi tritikale tohumunun dağıtımına başlandı

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

 Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ulaş'ta yem bitkisi tritikale tohumunun dağıtımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 15:42:14. #1.12#