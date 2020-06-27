Ulaş'ta yem bitkileri hasadı başladı Sivas'ın Ulaş ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşlar, yem bitkileri hasadına başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşlar, yem bitkileri hasadına başladı.

Karaşar köyü muhtarı ve hayvan yetiştiricisi Hasan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağışların yerini sıcak ve güneşli havaya bırakmasıyla hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için ektiğimiz yem bitkilerinin hasadına başladık." dedi.

İlkbaharda bu yıl ilçede bol yağış olduğunu dile getiren Kalkan, "Bu sayede ektiğimiz yem bitkilerinde beklenilenin üzerinde verim alıyoruz." diye konuştu.

Hayvanların yemininin yüzde 90'ını kendi tarlalarından karşıladıklarını anlatan Kalkan, "Dışarıdan parayla alırsak hayvancılığın hiçbir anlamı kalmaz çünkü yem fiyatları çok pahalı. Yem fabrikası projesi vardı, inşallah en kısa zamanda faaliyete geçer de çiftçiye uygun yem temin ederler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA