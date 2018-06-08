Ulaş'ta Yaz Spor Kursları Açılacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz spor kursları açılacak.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aklınız Çocuklarınızda Kalmasın, Çocuklarınız Bizde Kalsın" Projesi kapsamında yaz spor kursları açacaklarını söyledi.

Okulların tatile girmesiyle birlikte gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları amacıyla kursları düzenleyeceklerini dile getiren Coşgun, "Çocuklarımıza spor alışkanlığını kazandırmak, iyiyi, kötüyü ayırt edebilecek sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde geleceğine güvenle bakan bir nesil yetiştirmek ve aynı zamanda da yetenekli gençlerimizi tespit ederek Türk sporuna geleceğin elit sporcularını kazandırmak amacıyla talep edilen branşlarda yaz spor okulları açılacaktır." dedi.

Coşgun, öğrencilerin talepleri doğrultusunda futbol, voleybol, basketbol, badminton, masa tenisi, satranç, karate, tekvando, wuşhu-sanda ve halk oyunları branşlarında kursların açılacağını ifade etti.

Coşgun, kurslara katılmak isteyen öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.