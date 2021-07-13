Ulaş'ta yaz Kur'an kurslarına 300 öğrenci katılıyor
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Ulaş'ta yaz Kur'an kurslarına 300 öğrenci katılıyor

Ulaş'ta yaz Kur'an kurslarına 300 öğrenci katılıyor
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş İlçe Müftüsü İzzet Kendir, yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş İlçe Müftüsü İzzet Kendir, yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kendir, yaz kurslarının önemini anlattı ve çalışmalar hakkında eğitimcilerden bilgi aldı.

Kendir, okulların tatil olmasının ardından ilçe merkez ve köylerden 300 öğrencinin kurslara başladığını belirterek, "20 Ağustos'ta sona erecek kurslara çocuklarımız, gençlerimiz hatta isteyen herkes katılabilecek." dedi.

Çocukların, genç ve yetişkinlerin biran evvel Kur'anla buluşmalarının önemli olduğunu ifade eden Kendir, "Hocalarımız özveriyle kursiyerlerimize yaklaşıyorlar. Öğrencilerimize ilmihal bilgileri, peygamberimizin örnek kişiliği, siyer, ahlak, ibadet bilgileri veriliyor." diye konuştu.

Ulaş'ta yaz Kur'an kurslarına 300 öğrenci katılıyor
Ulaş'ta yaz Kur'an kurslarına 300 öğrenci katılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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