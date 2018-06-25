Ulaş'ta Yaz Kur'an Kursları Başladı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, merkez ve köy camilerinde yaz Kur'an kursları başladı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, merkez ve köy camilerinde yaz Kur'an kursları başladı.
Yaz Kur'an kurslarının açılışını yapan ilçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin önemini anlattı.
Yılmaz, Kur'an kurslarının tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığının, "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" temasıyla başladığını ve yaklaşık 2 ay süreceğini söyledi.
Yılmaz, kurs verecek hocalardan çocuklara sevgiyle yaklaşmalarını da istedi.
Kurs açılışına İlçe Müftüsü İzzet Kendir'de katıldı.