Ulaş'ta yaşlı ve hastalara evde ücretsiz berber hizmeti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayata geçirilen "Altın Makas Projesi" kapsamında yaşlı ve hastaların saç, sakal bakımı evlerinde yapılıyor.

Kaymakamlık tarafından başlatılan projeyle tespit edilen vatandaşlar, evlerinde 1 yıl boyunca berber hizmeti alıyor.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, projeyi Kovid-19 sürecinde evlerinden çıkamayan yaşlı ve hastalar için hayata geçirdiklerini söyledi.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Nayman, "Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımız tarafından ilçe merkezi ve köylerde tespit edilen 83 vatandaşımızın bir yıl boyunca saç ve sakal tıraşı hijyen kurallarına uyularak yapılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban