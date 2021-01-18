Ulaş'ta vefat eden Kore gazisi Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde vefat eden Kore gazisi Hüseyin Aksoy'un (89) cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde vefat eden Kore gazisi Hüseyin Aksoy'un (89) cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Aksoy, yaşa bağlı olarak evinde hayatını kaybetti.

Kore gazisi Aksoy'un cenazesi Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Aksoy'un yakınları, Ulaş Kaymakam Vekili Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Turan İlbey, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Yılmaz, asker ve polisler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban