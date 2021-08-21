Ulaş'ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu
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Ulaş'ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

Ulaş'ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla Rıza Ünal Kültür ve Cemevi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla Rıza Ünal Kültür ve Cemevi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Cemevi toplantı salonunda düzenlenen programda, Alevi dedesi Hasan Özer birlik ve beraberlik mesajları vererek, dua etti.

Kaymakam Cengiz Nayman, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, muharrem ayının, bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi olduğunu söyledi.

Programa, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ulaş'ta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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