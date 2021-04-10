Ulaş'ta vatandaşlar kan bağışında bulundu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay'ın gezici kan bağışı aracına yoğun ilgi gösterdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay'ın gezici kan bağışı aracına yoğun ilgi gösterdi.

Demokrasi Meydanı'ndaki kan bağışı kampanyasına, vatandaşların yanı sıra İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri ile kuruma bağlı gençlik koordinatörlüğü personeli de destek verdi.

Kan bağışında bulunan Merkez Camisi imam hatibi Bilal Başer, "İlçe Müftülüğü ve gençlik teşkilatımızın koordinesinde, vatandaşlarımız ve kurum çalışanlarımızla kan bağışına destek verdik. İnsanlarımız bir kaza veya bir hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmekte. Kana ne zaman ihtiyacın olacağını bilemezsiniz. Bu yüzden kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması insanlık görevidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban