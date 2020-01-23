Ulaş'ta uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

23.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:20

Sivas'ın Ulaş ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.



Ulaş Kaymakamlığındaki toplantıda konuşan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların işbirliği ile tüm ülke genelinde seferberlik başlatıldığını söyledi.

Akköz, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı düzenlendiklerini dile getirdi.

Toplantıda, uyuşturucu madde kullanımı ve temini hakkında genel istatistikler, önleyici tedbirler görüşüldü.

Özellikle eğitim alanları, çevresi ve metruk binalar ile uyuşturucu satışı ve kullanımına uygun park ve sokaklarda alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA