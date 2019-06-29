Ulaş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Sivas'tan Malatya istikametine seyreden Ö.R. (47) idaresindeki 34 UL 3623 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.K (57) yönetimindeki 34 BLN 401 plakalı otomobil, Bostankaya köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü Ö.R. ile araçlarda bulunan M.Ö (69), E.R (43), B.R (21), K.R (5) ve H.G (61) yaralandı.

Yaralılardan 5'i Ulaş Devlet Hastanesine, biri de Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA