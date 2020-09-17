Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandıGazi Koçak (56) yönetimindeki 58 DS 460 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolu Altınyayla ilçesi yol ayrımında devrildi.

Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
17.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:17

Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gazi Koçak (56) yönetimindeki 58 DS 460 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolu Altınyayla ilçesi yol ayrımında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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