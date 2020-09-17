Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandıGazi Koçak (56) yönetimindeki 58 DS 460 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolu Altınyayla ilçesi yol ayrımında devrildi.
17.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:17
Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Gazi Koçak (56) yönetimindeki 58 DS 460 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolu Altınyayla ilçesi yol ayrımında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA