Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
19.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:08
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BJ 4558 plakalı kamyonet, Sivas-Malatya kara yolunun Baharözü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu.
Kazada araçta sıkışan Yıldırım, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA