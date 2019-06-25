Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ulaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevdet Çelik (50) idaresindeki 38 BP 085 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Aşağıada köyü yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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