Ulaş'ta Tkdk Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı tanıtım programı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, TKDK fonlarının Ulaş için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi.

Çiftçilere projelere katılmalarını öneren Yılmaz, "Bu fonlar, süt ve et üretiminden, işlenmesine, su ürünlerinin işlenmesinden, pazarlanmasına, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesinden, kırsal turizme kadar oldukça geniş bir yelpazede destek sağlıyor." dedi.

Toplantıda, TKDK proje başvuru kabul uzmanı Koray Kuş tarafından IPARD II Programı 3. başvuru çağrı dönemiyle ilgili sunum yapıldı.

Ülkenin kırsal kalkınma ufkunda yeni bir sayfa açıldığını belirten Kuş, kırsal alanda hibe alacak proje şartlarını, IPARD programının kriterlerini ve başvuru genel şartlarını anlattı.

Toplantıya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya, Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaettin Gazioğlu, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.