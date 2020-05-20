Ulaş'ta Tecer Gölü eski günlerine kavuştu Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Tecer Gölü, son yağışların ardından eski güzel günlerine kavuştu.

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Tecer Gölü, son yağışların ardından eski güzel günlerine kavuştu.

İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal kaynak sularıyla beslenen Tecer Dağı eteklerindeki Tecer Gölü'nde nisan ve mayıs aylarındaki yağmurların ardından su seviyesi arttı.

Tecer Gölü yakınında bahçesi bulunan Abbas Sarıtaş (84), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır göl kenarında bostan ve bahçe işleri yaptığını söyledi.

Doğal kaynak suları, yağmur ve kar sularıyla beslenen gölün geçmiş yıllarda kuruduğunu aktaran Sarıtaş, şunları kaydetti:

"Merhum belediye başkanı İsmail Koçak, 2009 yılında gölün kurtarılması için çalışma başlattı. Tecer Dağı'ndan boşa akan kaynak suları borularla bölgeye taşındı. Taşıma suyun yanı sıra, yağmur ve kar suları ile beslenen göl dolarak göçmen kuşların barındığı piknikçilerin uğrak yeri olmuştu, çevreye bir güzellik katmıştı. Fakat geçen yıl yağışların az olması ve Tecer Dağı'nın kaynak sularının tükenmesi sonucu gölümüz yine kurudu. Bu da bizleri üzmüştü. Bu yıl ise yağışların fazla olmasıyla gölümüz eski güzelliğine kavuştu. Çok mutluyuz."

Kaynak: AA